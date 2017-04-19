15 DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 11 Nisan sabahı daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Hakarında yakalama kararı bulunan 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edildi. 9'u adli kontrol kararı olmak üzere 15 şüpheli serbest bırakıldı.