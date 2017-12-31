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Ehliyetindeki tarih hatası başına dert açıyor

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde oturan Emine Merdan, sürücü belgesinin veriliş tarihinin 2030 olarak yazılması nedeniyle trafikte sıkıntı ile karşılaştığını söyledi.

DHA | 31.12.2017 - 16:25..
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14 yıl önce aldığı ehliyetindeki bu hatanın düzeltilmesi için bir daha para vermeyi kabul etmeyerek tarih hatası bulunan ehliyetini değiştirmeyen Merdan, yol kontrollerinde bu hatanın başına sürekli dert açtığını söylüyor.

Ehliyetindeki tarih hatası başına dert açıyor

EHLİYETİ 2030 YILINDA ALMIŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR

Ehliyetinde veriliş tarihinin 03.10.2030 olduğunu görünce düzeltmek için yeniden Trafik İşleri Amirliği'ne giden Merdan, hatanın düzeltilmesini istedi. Yetkili polisler hata yapıldığını kabul ederek, bunun düzeltilmesi için ehliyetin yeniden çıkarılması gerektiği ve bunun da bir ücrete tabi olduğunu söyledi.

"TRAFİĞE ÇIKMAYA KORKUYORUM"

Merdan, ehliyet yenilemek için istenen parayı vermeyi kabul etmedi. İtirazları sonuç vermeyen kadın sürücü ehliyetini alarak evine döndü. Merdan, ''Arabam var yalnız ehliyetimden dolayı ceza yerim diye trafiğe çıkamıyorum'' dedi.

Ehliyetindeki tarih hatası başına dert açıyor

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