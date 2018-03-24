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15 günlük cezası vardı cezaevinde ölü bulundu

Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak yatan 32 yaşındaki Metin Koçak ölü bulundu.

İHA | 24.03.2018 - 01:24..
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Bir hafta önce trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan 15 gün hapis cezası verilen ve tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirilen Metin Koçak, ölü bulundu.

15 günlük cezası vardı cezaevinde ölü bulundu

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Akşam saatlerinde kaldığı koğuşun banyosunda kazakla boyundan asılı halde ölü bulundu. Koğuş arkadaşlarının durumu infaz koruma memurlarına bildirmesi üzerine jandarma ekipleri çağırıldı.

İntihar şüphesi üzerine durulan Koçak’ın cesedi, savcılığın ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği belirtildi. Koçak’ın 5 aylık kızı olduğu öğrenildi.

15 günlük cezası vardı cezaevinde ölü bulundu

15 günlük cezası vardı cezaevinde ölü bulundu


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