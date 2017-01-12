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15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Sivas merkezli 15 ilde yapılan FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 45 kişiden 28'i gözaltına alındı.

12.01.2017 - 17:25
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15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’ye bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki "kurum imamı" olduğu belirlenen 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattıkları, aldıkları işsizlik maaşlarını örgüte gelir olarak aktardıkları, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları MASAK raporuyla tespit edilen ve bazıları ByLock kullanıcısı olan zanlıların yakalanması için Sivas merkezli, Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Tokat ve Yalova’da operasyon düzenlendi.

45 KİŞİDEN 28'İ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 45 kişiden 28’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 17 kişi için yakalama çalışmaları sürüyor.

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