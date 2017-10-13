15 ilde FETÖ operasyonu

1,689 kez izlendi

17,369 kez izlendi

2,114 kez izlendi

5,766 kez izlendi

3,242 kez izlendi

Kaplumbağa ile oyunun acı sonu

2,545 kez izlendi

2,530 kez izlendi

İngiltere’nin Arsenal takımında oynayan futbolcu Mesut Özil ile nişanlısı, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe yakında nikah masasına oturacak.

Mesut Özil Amine için hamam yaptırdı

8 SİHA daha TSK'ya teslim edildi

Burak Özçivit'le hayatını birleştiren Fahriye Evcen, teklifleri bebek için erteliyor.

Fahriye Evcen anne olmak istiyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur'un gelin adayı Didem Delen ile ünlü türkücü Yavuz Bingöl yakınlaştı.

Kaliforniya'da ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor

CHP'li Muharrem İnce, yeni sistemin sorunları çözemeyeceğini öğrencilerin kafasının karışık olduğunu söyledi.

1 Şehit Halil Kantarcı'nın eşinden duygu dolu paylaşım 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın eşi Ayşe Kantarcı, sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

2 Irak Ordusu'ndan Kerkük'e operasyon hazırlığı Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin son günlerde Musul ve Kerkük vilayetlerinde askeri hareketliliğin arttığı belirtiliyor.

3 Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak Barcelona, 2018'de sözleşmesi bitecek Messi için dünya rekoru kıracak yeni bir teklife hazırlanıyor.

4 Erdoğan: Bazı yerlerde değişim iradesi söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilere belediyelerdeki değişmle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-500 açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan dönüşü S-400 füzelerle ilgili bir sıkıntının olmadığını, S-500'lerle ilgili görüştüklerini belirtti.

6 Yapımcı Weinstein'in hakkında taciz soruşturması Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi ünlü aktrislerin taciz iddiasında bulunduğu yapımcı Harvey Weinstein için soruşturma başlatıldı.