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15 ilde FETÖ operasyonu
FETÖ/PDY'ye yönelik 15 ilde operasyon düzenleniyor. 115 kişi hakkında gözaltı kararı var.
13.10.2017 - 08:40
Haberler
Gündem
FETÖ/PDY'ye yönelik 15 ilde
operasyon
düzenleniyor. 115 kişi hakkında gözaltı kararı var.
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