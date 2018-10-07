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15 keçiyi çalan hırsızlar, 5 kilometre sonra yakalandı

Çanakkale'de bir besicinin 15 adet keçisini para karşılığında anlaşarak kamyonetlerine yükleyip parayı ödemeden kaçan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İHA | 07.10.2018 - 02:45..
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hayvan hırsızları

Ayvacık’ta besicilik yapan Mustafa Avcu isimli bir vatandaş, 15 adet keçisini satmak için çiftliğine gelen 2 şahısla belirli bir miktar para karşılığında anlaştı. Keçileri kamyonete yükleyen 2 şahıs Avcu’ya para vermeden keçileri alıp kaçtı.

15 keçiyi çalan hırsızlar, 5 kilometre sonra yakalandı

Avcu ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ise durum üzerine Ayvacık ilçesi çıkışında kamyonetini durdurarak araç içerisinde bulunan 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Kamyonet içerisinde bulunan 15 adet keçi ise hayvan sahibine teslim edildi.

15 keçiyi çalan hırsızlar, 5 kilometre sonra yakalandı

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