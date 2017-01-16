Düğünde takılan 15 kilo altın valize zor sığdı

Dolarda yaşanan yükselişin ardından vatandaşlar arasında karşılık bulan “dolar bozdurma” kampanyası düğünde de karşılık buldu.

15 KİLO ALTIN TAKILDI

Habertürk'ten Emre Üre'nin haberine göre, gecede değeri 2 milyon TL’yi bulan yaklaşık 15 kilo altın takıldığı ifade edildi. İşadamı Mehmet Güneş ve Fatma Güneş çiftinin oğulları Ferhat Güneş ile Ankaralı işadamı Hüsamettin Üstünel ile eşi Sare Üstüel’in kızları Mürüvvet Üstünel’in görkemli düğünleri JW Marriott Otel’de gerçekleşti.

ALTINLAR VALİZE KONULDU

Nikâhın ardından başlayan takı töreninde kilolarca altın önce keselere dolduruldu. Keselerin dolması üzerine altınlar valize konuldu. Kilolarca altınla tıka basa dolan bavul daha sonra görevli tarafından düğün salonundan çıkarılarak güvenli bir yere nakledildi.

''URFA'NIN GELENEĞİNDE ALTIN ADETTİR''

Damat Ferhat Güneş, altınları nasıl değerlendireceğinin sorulması üzerine, “Ekonomi okudum. Toplanan altınları en uygun şekilde Ankara’mız için değerlendireceğiz. Urfa’nın geleneğinde altın bir adettir. Eşim Ankaralı, o da bize ayak uyduruyor” dedi. Gelin Üstüner ise altınları taşırken yorulduğunu ifade etti.