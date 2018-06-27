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1,5 metrelik kablo borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Konya'da 1,5 metre derinliğindeki jeneratör kablo borusuna sıkışan yavru kedi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

AA | 27.06.2018 - 15:48..
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Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşitpınar Sokak'taki İŞ-KUR binasına ait jeneratörün bulunduğu bölgeden kedi sesi gelmesi üzerine çevredekiler AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

1,5 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ

Ekipler, jeneratörün kablolarının geçtiği boruda kablolu seyyar kamerayla yaptığı incelemede, kedinin 1,5 metre derinde olduğunu tespit etti.

1,5 metrelik kablo borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

3 GÜN MAHSUR KALDI

Borunun geçtiği beton zemini kıran ekipler, kedi yavrusunu çıkardı. Yaklaşık 3 gündür boru içerisinde mahsur kaldığı öğrenilen kediye süt verildi.

Kedi yavrusu, kontrol için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü.

1,5 metrelik kablo borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

1,5 metrelik kablo borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

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