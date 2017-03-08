taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.590
USD
3,6899
EURO
3,8986
ALTIN
143,98
PETR
55,7100

1,5 milyon dolarlık İncil'i satarken yakalandılar

Bursa'da Suriye'den getirdikleri 1,5 milyon dolar değerindeki İncil'i satmaya çalışan kişiler yakalandı.

08.03.2017 - 10:15
  1. Haberler
  2. Tarih

tarih

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’deki bir müzeden çalınan tarihi eser İncili Türkiye’ye getiren Suriyeli vatandaşı takibe aldı.

1,5 MİLYON DOLARLIK İNCİL

Gemlik-Orhangazi karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda içinde 3 kişinin bulunduğu 45 plakalı aracı durduran jandarma ekipleri, Suriyeli H.S. ve çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan A.C., M.Ö.’yü gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında M.Ö. isimli şahsın bel kısmına sarılı vaziyetteki kuşak içerisinde 17 yapraktan oluşan ceylan derisi üzerine altın işlemeli ’Meryem Ana’, Hz. İsa, haç ve hayvan figürleriyle çeşitli yazılardan oluşan ve değerinin yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu tahmin edilen İncil ele geçirildi.

1,5 milyon dolarlık İncil'i satarken yakalandılar

Ayrıca olayla ilgili olarak şüpheli şahıslara öncülük yapmak için Manisa’dan 10 plakalı başka bir araçla yola çıkan R.K. ve M.Y. de Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla İncil Bursa Müze Müdürlüğüne gönderilirken, 6 kişi ise adli makamlara sevk edilmek üzere Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alındı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bild'in politika editöründen 3'lü zirve yorumu

Bild'in politika editöründen 3'lü zirve yorumu

124
Didem Arslan Yılmaz'la CHP'li başkan arasında gergin anlar

Didem Arslan Yılmaz'la CHP'li başkan arasında gergin anlar

51
Bayern Münih Arsenal'e yine 5 attı

Bayern Münih Arsenal'e yine 5 attı

7
Bahçeli'nin yüzüğünde kendi resmi var

Bahçeli'nin yüzüğünde kendi resmi var

60
Real Madrid Napoli'yi Ramos'la devirdi

Real Madrid Napoli'yi Ramos'la devirdi

3
Sıla nazardan dert yandı

Sıla nazardan dert yandı

74
Menbiç'te kim kime düşman

Menbiç'te kim kime düşman

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM