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1,5 milyon dolarlık pırlanta polise takıldı

Atatürk Havalimanı’nda İranlı kadın bir yolcunun yurda kaçak yollarla sokmak istediği 1,5 milyon dolar değerindeki 550 gram pırlanta polis tarafından ele geçirildi.

DHA | 24.03.2018 - 14:43..
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Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Mısır Havayolları’na ait yolcu uçağı ile Kahire’den İstanbul’a gelen M.M adlı İranlı kadın yolcuyu takibe aldı.

Dış Hatlar geliş katında 25 yaşındaki M.M’yi durduran polis yolcunun valizlerinde arama yaptı.

ŞEKER PAKETLERİNDEN PIRLANTA ÇIKTI

Yapılan aramalarda  bir valizin içinde şeker paketlerine sarılı halde 550 gram ağırlığında poşetler halinde 1.5 milyon dolar pırlanta ele geçirildi.

1,5 milyon dolarlık pırlanta polise takıldı

Değerli eşyalarla ilgili beyanda bulunmayan İranlı kadın yolcunun da Dubai’den Kahire’ye geçtiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan 25 yaşındaki İranlı M.M polise verdiği ilk ifadesinde Dubai’de İngiliz uyruklu bir şahıstan şeker paketleri aldığını içinde ne olduğunu bilmediğini söylediği ileri sürüldü.

1,5 milyon dolarlık pırlanta polise takıldı

Pırlantalara el konulurken İranlı uyruklu kadın yolcu serbest bırakıldı. Polisin soruştarması devam ediyor.

1,5 milyon dolarlık pırlanta polise takıldı




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