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15 puanla uzman yapılan FETÖ sanığı tahliye edildi

'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen Melek Çoğun için tahliye kararı verildi.

AA | 18.07.2018 - 22:43..
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FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu suçlamasıyla hakkında dava açılan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire eski Başkan Vekili Melek Çoğun, tahliye edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Melek Çoğun ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın kullandığı iddia edilen ByLock mesaj içeriklerinin henüz çözümlenmediğine ilişkin yazının dosyaya eklendiğini belirterek, ByLock tespit edilen GSM hattına ilişkin 3 sayfalık raporda 43 temasın kurulduğuna dair detayın olduğunu açıkladı.

İddia makamı, delillerin toplanmış olması, sanığın sabit ikametgah sahibi olması ve tutuklu bulunduğu süreyi de dikkate alarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönünde mütalaa verdi.

Çoğun ve avukatları, iddia makamının mütalaasına katıldıklarını dile getirerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, yurt dışı çıkış yasağı uyguladığı Çoğun'un adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

15 PUANLA UZMAN OLDU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 9 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Melek Çoğun hakkında hazırlanan iddianamede, ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen Çoğun'un 2011'de 100 üzerinden 15 puan almasına rağmen uzmanlık kadrosuna atandığı, 2016'nın başında yazılım şube müdürü ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da bilgi işlem daire başkan vekili olduğuna dikkat çekilmişti.

Çoğun hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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