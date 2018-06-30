taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5867
EURO
5,3637
ALTIN
184,76
PETR
79,2300

15 saniyeyle sınavı kaçıran öğrencinin annesi ağladı

Çorum’da 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi gerçekleştirildi.

İHA | 30.06.2018 - 14:26..
  1. Haberler
  2. Eğitim

E

Kapılar kapatıldıktan 15 saniye sonra sınavın yapılacağı okulun bahçesine gelen bir öğrenci içeri alınmadı. Durumu tepki gösteren aileler okulun kapısının camlarını vurarak görevlilere öğrencinin alınması için yalvardı.

Öğrencinin annesi gözyaşlarına boğulurken, veliler görevlilerle tartıştı.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı veliler, "Ne olur çocuğu sınava alın, kardeşim kendi çocuğunuz olsa ne yapardınız. Kapılar kapanmadan önce çocuk okula girdi." diye tepkilerini dile getirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumunda Türkiye çapında 2 Milyon 381 bin 784 kişi, Çorum’dan da 30 bin 400 aday ter döktü. Sınav için adaylar ve aileleri sabahın erken saatlerinden itibaren okulların yollarını tuttu.

15 saniye ile sınava alınmadı VİDEO


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Bülent Tezcan: Genel başkan kalır biz gideriz

CHP'li Bülent Tezcan: Genel başkan kalır biz gideriz

243
Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

267
İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

255
YKS'ye geç kalanlar

YKS'ye geç kalanlar

221
Silikon Vadisi'ni bırakıp köyüne yatırım için döndü

Silikon Vadisi'ni bırakıp köyüne yatırım için döndü

99
Muharrem İnce, CHP'nin İzmir adayı olacak

Muharrem İnce, CHP'nin İzmir adayı olacak

198
Muharrem İnce, YSK'dan Swissotel'e geçti

Muharrem İnce, YSK'dan Swissotel'e geçti

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM