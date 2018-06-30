15 saniyeyle sınavı kaçıran öğrencinin annesi ağladı

Kapılar kapatıldıktan 15 saniye sonra sınavın yapılacağı okulun bahçesine gelen bir öğrenci içeri alınmadı. Durumu tepki gösteren aileler okulun kapısının camlarını vurarak görevlilere öğrencinin alınması için yalvardı.

Öğrencinin annesi gözyaşlarına boğulurken, veliler görevlilerle tartıştı.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı veliler, "Ne olur çocuğu sınava alın, kardeşim kendi çocuğunuz olsa ne yapardınız. Kapılar kapanmadan önce çocuk okula girdi." diye tepkilerini dile getirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumunda Türkiye çapında 2 Milyon 381 bin 784 kişi, Çorum’dan da 30 bin 400 aday ter döktü. Sınav için adaylar ve aileleri sabahın erken saatlerinden itibaren okulların yollarını tuttu.

15 saniye ile sınava alınmadı VİDEO



