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15 seçmenli köyde oy kullanma işlemi yarım saatte bitti

Gümüşhane'de kadın muhtarın yönettiği 15 seçmenli Bandırlak köyünde oy verme işlemi yarım saatte tamamlandı.

AA | 24.06.2018 - 17:34..
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Gümüşhane'de bugün, 100 bin 675 seçmen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Bandırlak köyünde kurulan 1114 nolu sandıkta ise azalan nüfus nedeniyle 15 seçmenin tamamı, sandık başına giderek oyunu kullandı.

15 seçmenli köyde oy kullanma işlemi yarım saatte bitti

"DEMOKRATİK HAKKIMIZI KULLANDIK"

Eski okul binasından dönüştürülen muhtarlıkta oyunu kullanan vatandaşlar, seçimin hayırlı olmasını diledi.

52 yaşındaki muhtar Ayşe Saltık, yaptığı açıklamada, 2 dönemdir köy halkının tercihini kendisinden yana kullandığını söyledi.

Eşinin de köy camisinin imamlığını yaptığı belirten Saltık, köyde yaklaşık 40 hane olduğunu aktardı.

Saltık, köy nüfusunun çoğunluğunun gurbetçi olduğu ve sürekli köyde yaşayan insan sayısının azlığına dikkati çekerek, "Köyümüzde 15 kişi yaşıyoruz ve 15 seçmenimiz var. Hepsi geldi, oyunu kullandı. Yarım saat içinde oy kullanma işlemini tamamlandık. Demokratik hakkımızı kullandık. Vatana, millete hayırlı olsun." dedi.

15 seçmenli köyde oy kullanma işlemi yarım saatte bitti

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