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15 Şubat öncesi 6 ilde PKK operasyonları

Adana merkezli 6 ilde 15 Şubat öncesi terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltı alındı.

İHA | 14.02.2018 - 07:40..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM), PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Adana merkezli, İstanbul, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Van’da daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Baskında özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlerin içerisine girdi. Şahısların evleri didik didik arandı.

15 Şubat öncesi 6 ilde PKK operasyonları

EYLEM PLANI VE EYLEM ÇAĞRISI YAPANLAR GÖZALTINDA

15 Şubat Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümü öncesi yapılan operasyonda, gözaltına alınan şahısların, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Zeytindalı Harekatı için eylem hazırladıkları, eylem planladıkları ve eylem çağrısı yaptıkları öğrenildi.

15 Şubat öncesi 6 ilde PKK operasyonları

Öte yandan, Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 5 kişi sosyal medya üzerinden eylem çağrısı yaptıkları için gözaltına alındı.

15 Şubat öncesi 6 ilde PKK operasyonları



15 Şubat öncesi 6 ilde PKK operasyonları



15 Şubat öncesi 6 ilde PKK operasyonları

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