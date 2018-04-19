Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 Suriyeli, ellerinde "Teşekkürler Türkiye", "Bizi terörden kurtardınız", "Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız", "Türk askerlerine teşekkür ediyoruz" ve Zeytin Dalı Harekatı için teşekkürler" yazılı dövizlerle Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosu önüne geldi.

Burada polis ve göç idaresi ekiplerince gerekli kontrolleri yapılan Suriyeliler, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında minibüslerle ülkelerine gönderildi.

"TÜRK ASKERİ SAYESİNDE..."

Suriye uyruklu Ahmet Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin saldırısı nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de yaşadığını, bu süreçte her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ancak ülkesini özlediğini anlatan Muhammed, "Türk askeri sayesinde yaşadığımız yerler terörden temizlendi. Şimdi oralar da güvenli, bu nedenle dönmeye karar verdim." diye konuştu.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana program kapsamında yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine döndü.