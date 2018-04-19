taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.862
USD
4,0268
EURO
4,9899
ALTIN
174,54
PETR
74,3000

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri PYD/PKK-DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönmeye devam ediyor.

AA | 19.04.2018 - 14:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 Suriyeli, ellerinde "Teşekkürler Türkiye", "Bizi terörden kurtardınız", "Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız", "Türk askerlerine teşekkür ediyoruz" ve Zeytin Dalı Harekatı için teşekkürler" yazılı dövizlerle Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosu önüne geldi.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Burada polis ve göç idaresi ekiplerince gerekli kontrolleri yapılan Suriyeliler, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında minibüslerle ülkelerine gönderildi.

"TÜRK ASKERİ SAYESİNDE..."

Suriye uyruklu Ahmet Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin saldırısı nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de yaşadığını, bu süreçte her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ancak ülkesini özlediğini anlatan Muhammed, "Türk askeri sayesinde yaşadığımız yerler terörden temizlendi. Şimdi oralar da güvenli, bu nedenle dönmeye karar verdim." diye konuştu.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana program kapsamında yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Samsun'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
Samsun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
UETD'den Siyaset ve Liderlik Konferansı
Almanya'da AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ve İlahiyatçı, Eğitimci Cemal Bolat, Siyaset ve Liderlik Konferansı'nda konuşma yapacak.
Kuş sürüsüne dalan pilotun tepkisi: Filmlerdeki gibi
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalktıktan sonra kuş sürüsüyle karşılaşan pilot, kontrolü ele aldı ve kuleye "Aynı filmlerdeki gibi" ifadelerini kullandı.
Samsun'da çakmak isteme kavgası: 3 yaralı
Samsun'da Selim Sevinç, sigarasını yakmak için çakmak istediği 2 kişiyi çıkan kavgada bıçakla yaraladı. Kendisi de baltayla kolundan yaralanan Sevinç, tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

Erken seçimde ittifak oyları nasıl hesaplanacak

173
İhsanoğlu'na 'Seçimde Erdoğan'a destek' soruldu

İhsanoğlu'na 'Seçimde Erdoğan'a destek' soruldu

104
Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması

69
Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

87
Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

Fatih Portakal CHP'nin 'hazırız' açıklamasına sinirlendi

80
Ruhsuz futbol Galatasaray taraftarını çıldırttı

Ruhsuz futbol Galatasaray taraftarını çıldırttı

92
Guardian'ın seçim hazımsızlığı

Guardian'ın seçim hazımsızlığı

210
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM