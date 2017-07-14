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15 Temmuz afişlerini parçalayan 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Serik İlçesi'nde belediye tarafından 15 Temmuz için astırılan 6 afişi yırtan 3 kişi gözaltına alındı.

14.07.2017 - 12:44
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Şüphelilerin cep telefonlarında afişleri yırttıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'e hakaret içeren videolar bulundu.

15 Temmuz afişlerini parçalayan 3 kişi gözaltına alındı

Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ndeki billboardlara 15 Temmuz dolayısıyla Serik Belediyesi tarafından astırılan 6 afiş, 3 kişi tarafından yırtıldı. Saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, üzerinde "15 Temmuz kahramanlık destanını yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz- Prof. Dr. Ramazan Çalık Serik Belediye Başkanı" yazılı, Ömer Halisdemir ve tank üzerine çıkmış bir grup vatandaşın fotoğrafının yer aldığı afişler parçalandı. Vatandaşın ihbarı üzerine gelen polis, afişleri yırttığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

15 Temmuz afişlerini parçalayan 3 kişi gözaltına alındı

TELEFONLARINDA ÖMER HALİSDEMİR'E HAKARET VİDEOLARI BULUNDU

Üçü de 25 yaşındaki Y.E., S.E. ve A.C.G. polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede afişleri yırttıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit Ömer Halisdemir'e hakaret içeren video kayıtları bulundu. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

15 Temmuz afişlerini parçalayan 3 kişi gözaltına alındı

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