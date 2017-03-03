15 Temmuz ana iddianamesindeki ayrıntılar

15 Temmuz darbe girişiminin ana iddianamesi mahkemeye sunuldu. Yurtta Sulh Konseyi'nin 38 üyesinin isimleri ilk kez açıklandı.

DARBE GECE 03.00'TE YAPILACAKTI

İddianameye göre hareketlilik 27 Aralık 2015'te başladı. Gece 03:00'te yapılacak girişim yaşanan panik üzerine 20.30'da talimat verildi.

60 DARBESİYLE BENZERLİK BULUNUYOR

15 Temmuz darbe girişimi ile 27 Mayıs 1960 darbesi arasında benzerlikler bulunuyor.

ADİL ÖKSÜZ ASKERLERLE TOPLANTI YAPTI

İddianameye göre, Adil Öksüz darbeci askerle toplantılar yaptı.

BİR NUMARALI İSİM GÜLEN

İddianamede Yurtta Sulh Konseyi üyeleri ilk kez isim isim verildi. 2 bin 581 sayfalık iddianamede 221 sanık bulunurken, bir numaralı sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen oldu.