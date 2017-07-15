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15 Temmuz Canlı yayın
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15.07.2017 - 22:13
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi.
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Türkiye şehitlerini anıyor
Fetullahçı teröristlerin kanlı darbe girişiminde şehit düşenler için Türkiye'nin dört bir yanında eller semaya yükseldi.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Samsun’da Cumhuriyet Meydanı’nda anma etkinliği düzenlendi.
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