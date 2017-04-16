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15 Temmuz çizgi roman oldu

Adanalı karikatürist Erbil Işın, 15 Temmuz darbe girişimini çizgi roman haline getirdi.

16.04.2017 - 10:53
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57 yaşındaki karikatürist, darbe gecesi yaşananları 100 sayfalık çizgi romanında anlattı. Evinin bir bölümünü resim atölyesi haline getiren Işın, çizgi romanını 15 Temmuz 2017'den önce bitireceğini söyleyerek, kitabının vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmasını istedi.

"ÖMER HALİSDEMİR ŞEHİT EDİLDİĞİNDE KARAR VERDİM"

Bugüne kadar çok sayıda çizgi roman hazırladığını anlatan Erbil Işın, daha önce de darbeler gördüğünü, ancak o gece Şehit Ömer Halisdemir'in kahramanlığından etkilendiğini belirterek şöyle dedi: "Ömer Halisdemir şehit edilince çok üzüldüm, ağladım. O geceden sonra bu eseri yapmaya karar verdim. Bu bir çizgi roman ama belgesel niteliğinde olacak. Bu romanı yapmamdaki gayem 15 Temmuz gecesinde yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak. Devlet büyüklerimiz bunu bastırsın, halka ücretsiz olarak dağıtsın."

15 Temmuz çizgi roman oldu

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