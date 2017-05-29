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15 Temmuz darbe girişimi davasında reddi hakim talebi

6'sı genearal 17'si subay 24 kişinin yargılandığı darbe girişimi davasında reddi hakim talep edildi.

29.05.2017 - 13:05
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaşanan eylemleri organize ettiği iddiasıyla Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 6'sı general, 17'si subay 24 kişinin yargılandığı davada, ara kararını veren mahkeme heyeti, suçtan doğrudan zarar gördüğü gerekçesiyle; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile olaylarda şehit olanların yakınları ve gazilerin davaya katılma talebini kabul etti.

AVUKAT, REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Duruşmada söz alan avukat Bülent Demir, mahkeme başkanının "Sanıklara katiller diye hitap etmeyin" sözünü hatırlatarak, heyetin tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürdü. Avukat Demir, bu gerekçeyle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti duruşmaya yeniden ara verdi.

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