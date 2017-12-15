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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişinde bir otobüste çıkan yangın paniğe neden oldu.

İHA | 15.12.2017 - 14:25..
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Yangın, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otobüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın ViDEO

OTOBÜSTEKİ YANGIN PANİK YARATTI

Otobüsün yanması çevrede paniğe neden oldu. Otobüsten yükselen dumanlar üst geçitteki trafikte aksamalara neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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