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15 Temmuz Derneği'nden basın açıklamasına davet

15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasına dikkat çekiyor.

05.10.2017 - 20:06
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15 Temmuz darbe girişimini ve o geceden çıkışı sağlayan kahramanlıkları unutturmamak amacıyla 15 Temmuz Derneği, basın açıklamasına teşriflerinizi bekliyor.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

Hepimizin bildiği üzere, 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin birçok noktasında asker kılıklı hain teröristler ile aziz milletimiz karşı karşıya gelmiş ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Siyasi Parti Genel Başkanlarımız, hasılı devlet ve millet el ele verip tek vücut olmuş ve bu hain kalkışma bastırılmıştır.

15 Temmuz Derneği'nden basın açıklamasına davet

Başta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde olmak üzere birçok noktada hain terör örgüt üyeleri ile mücadele verilmiştir.

Bu noktada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ayrı bir önem arz etmektedir. Yaşanan hain kalkışma neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 34 Vatan evladımız şahadete yürümüş ve çok sayıda kardeşimiz gazi olmuştur.

BİRLİK VE BERABERLİK ATMOSFERİ

Türkiye’yi kana bulayan, vatandaşlarımızı ve Gazi Meclisimizi alçakça bombalayan FETÖ mensubu teröristler bugün adalet karşısında hesap vermektedirler. 15 Temmuz ruhu olarak tescillenen birlik ve beraberlik atmosferini koruyarak bu davaları takip etmemiz en az darbe teşebbüsünü püskürtmemiz kadar ehemmiyetli ve kıymetlidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 9 Ekim 2017 tarihinde görülmeye başlayacak, 15 Temmuz hain darbe girişiminin en önemli davalarından birisi olan 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI’na dikkat çekmek, vatanını düşünen herkesi bu davayı takip etmeye davet etmek amacıyla yapacağımız çağrıya ve basın açıklamasına teşriflerinizi bekliyoruz.

Yer: 15 Temmuz Şehitler Makamı

Tarih: 6 Ekim 2017

Saat: 12:00

İletişim: Fatma Erteğin +90 553 705 32 20

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