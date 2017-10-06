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15 Temmuz Derneği'nden köprü davasına çağrı

15 Temmuz Şehitler Derneği, 'Davana sahip çık, Silivri'ye gel' sloganıyla köprü davasına dikkat çekiyor.

06.10.2017 - 21:42
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Şehit yakınlarının kurduğu 15 Temmuz Şehitler Derneği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası için gerekli kamuoyunu oluşturmak adına vatandaşları davalara davet ediyor.

"DAVANA SAHİP ÇIK, SİLİVRİ'YE GEL"

15 Temmuz darbe girişi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara ilişkin 135'i tutuklu 143 askerin yargılandığı davanın ilk duruşması 9 Ekim'de Silivri Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda görülecek.

'Davana sahip çık, Silivri'ye gel' sloganıyla yola çıkan 15 Temmuz Derneği, vatan haini FETÖ'cülerin hesap verme gününde Silivri'deki duruşma salonunda yerini alacak ve davanın takipçisi olacak. Dernekle ilgili detaylı bilgileri http://davanasahipcik.com/ sitesinden öğrenebilirsiniz.

15 Temmuz Derneği'nden köprü davasına çağrı

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI

1052 sayfalık iddianamesi bulunan davada aralarında subayların da bulunduğu 30 rütbeli asker, 47 askeri öğrenci olmak üzere 135'i tutuklu 143 kişi yargılanacak. Mahkeme duruşmalara 10, 11 ve 12 Ekim'de de devam edecek.Darbe girişimi sırasında, o zamanki adıyla Boğaziçi köprüsünde aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit olmuştu.

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