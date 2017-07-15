taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5375
EURO
4,0589
ALTIN
139,72
PETR
48,9900

15 Temmuz destanı: Vakit Gelir

15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde, "15 Temmuz Anma Etkinlikleri Tanıtım Filmi" yapıldı.

15.07.2017 - 12:25
  1. Haberler
  2. Gündem
15 Temmuz destanı: Vakit Gelir

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde "Vakit Gelir" isminde klip hazırlandı.

Klipte, şehitleri bir kez daha yad etmek, gazilere ve millete şükran sunmak, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek için bir klip çalışması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan klip, içinde hem kahramanlığı hem de hüznü birlikte barındırıyor.

"Vakit Gelir" isminde hazırlanan eserin sözleri de Alper Kış tarafından yazıldı ve seslendirildi, müziği ise anonim.

15 Temmuz destanı: Vakit Gelir VİDEO

SÖZLERİ

"Vakit Gelir" isminde hazırlanan eserin sözleri şu şekilde:

Ne destanlar yazılır

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Memleket sevdasından

Hey canım hey

Bir emanet canımız

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Vatan uğruna feda

Hey canım hey

Kahramanlık şanımız

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Tarihi biz yazarız

Hey canım hey

Vakit gelir gideriz

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Dualarda yaşarız

Hey canım hey

Hem hilal hem kanımız

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Al bayraktır adımız

Hey canım hey

Benim de bu cihandan gidişim

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Memleket sevdasından

Hey canım hey

İlginizi Çekebilir
15 Temmuz'a özel Türk bayraklı kamyon konvoyu
D-100 Karayolu'nda Türk bayraklı kamyonlar gövde gösterisi yaptı.
15 Temmuz’da hem eşini hem oğlunu kaybetti
Darbe girişiminin aldığı en genç can Abdullah Tayyip Olçok’un annesi ve reklamcı Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok, o günü anlattı.
Şehit yakını: Onların bombaları iman gücümüzü bitiremeyecek
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit edilenlerin aileleri, şehit yakını olmanın hem gururunu hem de hüznünü yaşıyor.
Şehitler Köprüsü etkinlikler nedeniyle trafiğe kapatıldı
15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıl dönümü dolayısıyla yapılacak etkinlikler kapsamında araçlar diğer yollara yönlendiriliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Fırat'ın 15 Temmuz'a ait yeni görüntüleri

Hande Fırat'ın 15 Temmuz'a ait yeni görüntüleri

30
Kılıçdaroğlu: 2019'da aday olmayacağım

Kılıçdaroğlu: 2019'da aday olmayacağım

315
Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı

Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı

70
Bu millet Bülent Aydın'a minnettar

Bu millet Bülent Aydın'a minnettar

37
Üsteğmen Budak darbenin seyrini değiştirenlerdendi

Üsteğmen Budak darbenin seyrini değiştirenlerdendi

31
Kars'ta 11 FETÖ'cü darbeciye müebbet hapis

Kars'ta 11 FETÖ'cü darbeciye müebbet hapis

51
Asker kılığına girenlerin gerçek yüzleri ortaya çıktı

Asker kılığına girenlerin gerçek yüzleri ortaya çıktı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM