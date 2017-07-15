Cumhurbaşkanlığı himayesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde "Vakit Gelir" isminde klip hazırlandı.
Klipte, şehitleri bir kez daha yad etmek, gazilere ve millete şükran sunmak, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek için bir klip çalışması gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan klip, içinde hem kahramanlığı hem de hüznü birlikte barındırıyor.
"Vakit Gelir" isminde hazırlanan eserin sözleri de Alper Kış tarafından yazıldı ve seslendirildi, müziği ise anonim.
15 Temmuz destanı: Vakit Gelir VİDEO
SÖZLERİ
"Vakit Gelir" isminde hazırlanan eserin sözleri şu şekilde:
Ne destanlar yazılır
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Memleket sevdasından
Hey canım hey
Bir emanet canımız
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Vatan uğruna feda
Hey canım hey
Kahramanlık şanımız
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Tarihi biz yazarız
Hey canım hey
Vakit gelir gideriz
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Dualarda yaşarız
Hey canım hey
Hem hilal hem kanımız
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Al bayraktır adımız
Hey canım hey
Benim de bu cihandan gidişim
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Memleket sevdasından
Hey canım hey