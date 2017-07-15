Cumhurbaşkanlığı himayesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde "Vakit Gelir" isminde klip hazırlandı.

Klipte, şehitleri bir kez daha yad etmek, gazilere ve millete şükran sunmak, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek için bir klip çalışması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan klip, içinde hem kahramanlığı hem de hüznü birlikte barındırıyor.

"Vakit Gelir" isminde hazırlanan eserin sözleri de Alper Kış tarafından yazıldı ve seslendirildi, müziği ise anonim.

15 Temmuz destanı: Vakit Gelir VİDEO

SÖZLERİ

"Vakit Gelir" isminde hazırlanan eserin sözleri şu şekilde:

Ne destanlar yazılır

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Memleket sevdasından

Hey canım hey

Bir emanet canımız

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Vatan uğruna feda

Hey canım hey

Kahramanlık şanımız

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Tarihi biz yazarız

Hey canım hey

Vakit gelir gideriz

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Dualarda yaşarız

Hey canım hey

Hem hilal hem kanımız

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Al bayraktır adımız

Hey canım hey

Benim de bu cihandan gidişim

Hey canım rinna nay rinna rinna nay

Memleket sevdasından

Hey canım hey