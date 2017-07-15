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15 Temmuz etkinliklerine uçuş yasağı

15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle Ankara ve İstanbul'da uçuş yasağı getirildi.

15.07.2017 - 15:42
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15 Temmuz etkinliklerine uçuş yasağı

İstanbul'da bu yasak güneyde Büyükçekmece tarafından başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar olan geniş bir alanı kaplıyor. Bugün saat 15.00'te başlayan NOTAM yani havacılara bilgi notunda uçuş yasağının 16 Temmuz'da saat 03.00'e kadar geçerli olacağı bilgisi yer alıyor.

NOTAM METNİ

Yayınlanan NOTAM'da İstanbul ve Ankara'da “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen devlet hava araçları, ambulans, şehit nakli, arama-kurtarma, organ nakli ile İstanbul Atatürk - Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş kalkış yapan ve geçiş müsadesi olan sivil trafikler hariç görevli olmayan devlet hava araçlarının VFR (görerek) tarfikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışa müsaade edilmeyecektir" dendi.

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