15 Temmuz gazisi 21 ay sonra taburcu edilecek

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Şişli'de özel bir hastanede tedavisi tamamlanan Yaman'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Memişoğlu, 15 Temmuz'da şehit olanlara rahmet, gazilere ise acil şifalar diledi.

Memişoğlu, bir "kahraman"ı bugün taburcu edeceklerini belirterek, "Ben ailesine teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi evinden kimsenin talimatını beklemeden doğrudan koşan, Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda da bu milletin geleceğini bize yeniden emanet eden Türk milletine teşekkür ediyorum." dedi.

"ONLAR BİZİM BAŞIMIZIN TACI"

Kemal Memişoğlu, hasta için her türlü desteği vereceklerini vurgulayarak, "Bu hastanın bu hale gelmesi tıbbi olarak da her türlü imkanın kullanıldığını ve Türkiye'de tıbbın nereye gittiğini gösteriyor. Hastanede çalışan herkese teşekkür ediyorum. Gazimizin bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Onlar bizim başımızın tacı." ifadelerini kullandı.

Yaman'ın doktoru Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tunç Öktenoğlu, hastanın bilinci kapalı ve çok kötü durumda hastaneye getirildiğini söyledi.

Öktenoğlu, hastanın geldiğinde ciddi bir enfeksiyon tablosuyla karşı karşıya kaldıklarını aktararak, "Hızla kafa içi basıncını düşürmeye yönelik bir kateter sistemi beynine yerleştirdik. Sonra ilgili branşlardan konsültasyon istendi. Yapılan tetkiklerde ciddi bir akciğer enfeksiyonu olduğu hatta enfeksiyonun apseleşmeye döndüğü saptandı." diye konuştu.

"10 DEFA AMELİYAT EDİLDİ"

Göğüs cerrahisi ekibinin hastayı hızla ameliyata aldığını ifade eden Öktenoğlu, şu bilgileri verdi: "Ekip hızla enfeksiyonu toparlamaya başladı. Bu çok uzun bir süreçti. Toplam 10 defa ameliyat edildi. Çeşitli ameliyatlar yaptık. En son kafatasında bir eksiklik vardı. O kafatasındaki eksikliği gidermeye yönelik son ameliyatını yaptık. Uzun süre bilinci kapalı olan hastanın aylar içerisinde önce bilinci açıldı.

Uzun süre solunum desteği alan hasta şimdi solunum desteği almadan kendini idare eder hale geldi. Yutma fonksiyonları uzun süre yoktu. Bunlar da düzeldi. Geldiği güne kıyaslarsak çok önemli aşamalar kaydettik. Zor bir süreçti. Hastaya cildiye ve psikiyatri bölümü dahil gerekli katkıyı sağladı. Bizim açımızdan sevindirici bir durum. Evde bakım desteğinin de sağlanması gerekiyor. Yoğun fizik tedaviye devam edecek.





"EŞİMİN SADECE KALBİ ATIYORDU"

Yaman'ın eşi Dilek Yaman, eşiyle beraber 2 yıldır çok zor süreçler yaşadığını söyledi. Bu hastaneye gelmeden önce Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1,5 ay kaldıklarını anlatan Yaman, "Buraya geldiğimizde eşimin sadece kalbi atıyordu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bugün çıkıyoruz hem hüzün hem sevinç ikisi bir arada. Gerçekten çocuklarımla beraber inşallah bundan sonra güzel bir yaşam geçiririz. Eşim için de benim için de zor. O gün Allah için çıktı eşim, herkes gibi… Kaderimizde varmış. İnşallah daha da iyi günlerimiz olur çocuklarımızla beraber." diye konuştu.

Dilek Yaman, 15 Temmuz gecesinde eşinin evden apar topar çıktığını aktararak, şöyle konuştu: "O gece eşim eve geldi namazını kıldı. Sonra çıktı 4 komşuyla. Önce Kısıklı'ya gitmişler arabayla. Oradan da arabayı bırakıp Kısıklı kapalı olduğu için köprüye yürümüşler, yani ilk gidenlerden. Ondan sonra bir bomba patlamış. 'O anda düştüm yere.' diyor. Hatırlıyor, biliyor. Şimdi en azından konuşuyor, derdini söylüyor, bu da büyük bir nimet bizim için. Daha da iyi olacak inşallah. Rabbim buraya kadar getirdiyse bizi bırakmayacak, ben buna da inanıyorum. Çok kötü günler geçirdik. Tedavi sürecinde geçen yıl ocak ayının sonunda Başbakan Binali Yıldırım buraya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evi ziyaret etti, sağ olsun. İnşallah evimize tekrar gelmesini isteriz, eşime de moral olur."





Hastane Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt da Mehmet Yaman'ın 27 Eylül 2016'da hastaneye kabul edildiğini kaydederek, hastanın geldiğinde bilincinin kapalı olduğunu belirtti.

İlk değerlendirmelerin ardından hızla müdahalelere ve cerrahi girişimlere başladıklarını ifade eden Bozkurt, "Toplam 19 ay geçti. Çok uzun bir zaman. Hep birlikte sevgiyle hastamıza baktık. Bu süreçte emeği geçen tüm doktorlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.