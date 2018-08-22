15 Temmuz gazisi 40. kez ameliyat oldu

Darbeci kurşunu ile bacağından ağır yaralanan ve aradan geçen iki yıla rağmen tedavisi süren gazi Mustafa Zorova, 40'ncı kez ameliyat masasına yattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde hainlere karşı dururken bacağına isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan gazinin zor ve sancılı tedavisi sürüyor.

DİMDİK DURAN YİĞİT BAŞKAN

Tek hayalinin yürümek olduğunu belirten 73 yaşındaki Gazi Zorova, "40'ıncı ameliyatım gururumdur, ben bu yarayı ihanetten değil kahramanlıktan aldım" diyor.

Bacağına doku ve sinir nakli yapılan, geçirdiği ameliyatlara rağmen hala yürüyemeyen ve geçen günlerde 40. Kez ameliyat masasına yatan Zorova, hastane çıkışı açıklamalarda bulundu.

"YÜRÜYEMEDİM AMA VATANIM KURTULDU YA FEDA OLSUN"

Mustafa Zorova, "İki yılda bir kez bile yürüyemedim ama olsun vatanım kurtuldu ya. Bir bacak değil tüm uzuvlarım feda olsun. 100 kez ameliyat olmaya razıyım çünkü o katiller ülkemi istila edemedi. İki yıldır canım yanıyor, ayağım üzerine basamadım ve ameliyatlar sürecek. Vatan için 40. madalyamı da aldım bu ameliyatla. Başımızda içerideki ve dışarıdaki tüm zorba ve hainlere karşı dimdik duran bu yiğit başkan olduğu sürece Mustafalar her zaman cephe için hazırda bekleyecek" diye konuştu.

15 Temmuz gazisine GATA'da özel oda (ARŞİV) VİDEO

Sabah'ın haberine göre Zorova, "O gece 73 yaşında bir adam olarak 2 kilometre yürüdüm hainlere 'dur' demek için. Ben çok darbe gördüm Türkiye artık darbeleri bitirmek zorundaydı. Çıplak ayaklarla çıktım sokağa, 'hanım hakkını helal et, bekleme' dedim. İki yılda çok acı çektim, 10 kişi zor tutuyordu o kadar büyük bir acı yaşıyorum. Ama çok gururluyum bu acıya rağmen bugün olsa bu bacakla yine giderim. Tek parçam kalana dek vatan diyeceğim ve Başkanımız Erdoğan'a sözüm var. O ziyaretime gelene kadar yürüyeceğim" dedi.

"BİR BACAK İKİ KOLUM DAHA VAR"

"Vatanım için bir bacak iki kolum daha var" diyen Zorova, "Bu destanı yazanlar arasında olmasaydım kahırdan ölürdüm. Erdoğan inanın bizim şansımız çünkü bu halk ilk defa iradesini ele geçirmeye çalışanlara karşı durdu. Başkanımız ben buradayım, korkmayın ve vatanı teslim etmeyin dedi. Biz buradan güç aldık. 15 Temmuz bir kırılma noktasıdır. Bugün 'Amerika ülkeme diz çöktüremezsin' diyen bu halk o gece uyandı, dirilişin başlangıcı olan o karanlık gece, memleketimizin daha da güçlenmesinin şafağı oldu" şeklinde konuştu.