taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.007
USD
3,8106
EURO
4,5296
ALTIN
157,12
PETR
66,6700

15 Temmuz Gazisi 520 gün sonra ilk kez yürüdü

Darbeci askerlere karşı direnirken omuriliğine isabet eden kurşunla yürüme yetisini kaybeden 15 Temmuz gazisi, 520 gün sonra ilk adımını attı.

İHA | 27.12.2017 - 09:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi, hain FETÖ’cülere karşı direnmek için 15 Temmuz Şehitler köprüsüne çıkan Ahmet Kahraman, omuriliğine isabet eden kurşun sonrası yürüme yetisini kaybetmişti. Aylarca fizik tedavi gören Kahraman, Amerika’dan gelen robot ile tekrar yürümeye başladı.

15 Temmuz Gazisi 520 gün sonra ilk kez yürüdü

15 AY YÜRÜYEMEDİ, ROBOTLA 2 AYDA YÜRÜDÜ

Omuriliğine aldığı kurşun darbesiyle günlerce yoğun bakımda kalan 31 yaşındaki Ahmet Kahraman hastaneden taburcu olduktan sonra fizik tedaviye başladı. Fizik tedavi merkezinde gördüğü bir cihaz ile hayatı değişen Kahraman, 95 bin dolara satın alınan robot sayesinde 2 ayda yürümeye başladı. Türkiye’de sadece 3 kişide bulana robot ile her gün yürüyüş yapan 15 Temmuz Gazisi Kahraman, eski günlerine döneceği günün hayaliyle yaşıyor.

15 Temmuz Gazisi 520 gün sonra ilk kez yürüdü

520 GÜN SONRA İLK KEZ ADIM ATTI

Giyilebilen robot 520 gün sonra ilk kez adım atan Ahmet Kahraman; “15 Temmuz gecesi köprüye ilk çıkanlardanız. Saat 01. 30 gibi hain FETÖ’cülerin ateş açması sonucu yaralandım. Kurşun sol göğüs altından girip omuriliğime saplandı. Kurşunun saplanmasından sonra ayaklarımdaki his kayboldu. Yaklaşık 4 buçuk ay kadar Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde yattım. Sol böbreğim, dalağım ve pankreasımın bir kısmı alındı. Hastanede normal tedavim bittikten sonra fizik tedavi merkezine gittim. Yaklaşık bir buçuk iki ay da orada tedavi gördüm.” dedi.

15 Temmuz Gazisi 520 gün sonra ilk kez yürüdü

"TEK BAŞIMA BAĞIMSIZ ŞEKİLDE YÜRÜYORUM"

Daha sonra fizik tedaviye bir süre evinde devam ettiğini aktaran Kahraman, “Devletimizin desteğiyle yurt dışından gelen cihaz sayesinde yürümeye başladım. Tek başıma bağımsız bir şekilde yürüyorum. Bu cihaz sayesinde sinirlerimin yeniden düzelmesini, hareketliliğimin artmasını ve her gün yarım saat ayakta durmayı sağlıyorum. Tek başına adım atma kabiliyetimi en azından zihinsel olarak da geliştirmeye çalışıyorum. Cihaz biraz maliyetli olduğu için hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem de Ümraniye Kaymakamlığımız destek oldu. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Fizyoterapistimiz Özgür Aydoğan ile beraber o cihazla yürüyoruz çok sağ olsun.” şeklinde duygularını anlattı.

İlginizi Çekebilir
Eşi ve 3 çocuğunu odaya kilitleyip rehin aldı
Şanlıurfa'da, psikolojik sorunları olan Mustafa T., eşini ve 3 çocuğunu odaya kilitleyip, eline aldığı bıçakla tehditler savurdu.
Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir lisede kadın öğretmenin öğrenciye sınıfta şiddet uygulaması diğer bir öğrenci tarafından saniye saniye görüntülendi.
Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatı: 17 terörist etkisiz halde
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17'ye ulaştı.
Samsun’da palet fabrikasında yangın
Çıkan yangında fabrika alev alev yanarken, fabrikanın zincirle bağlı bekçi köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu

Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu

121
Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti

Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti

203
Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya

Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya

63
CHP'den Sevakin Adası çıkışı

CHP'den Sevakin Adası çıkışı

120
Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı

Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı

64
Samir Nasri Antalya'dan kaçtı

Samir Nasri Antalya'dan kaçtı

9
Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak

Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM