15 Temmuz gazisi Civan tiyatro diyenlere tepki gösterdi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tuzla'daki TEM Otoyolu Orhanlı gişelerinde vurularak bir kolunu kaybeden Üzeyir Civan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tuzla'daki TEM Otoyolu Orhanlı gişelerinde vurularak bir kolunu kaybetti.

15 Temmuz gecesi ateş hattına gidip orada toplanan insanlara destek verme kararı aldığını ve gişelerin altına ulaştığını ifade eden Civan, şöyle konuştu:

"BİR KURŞUN OMZUMA GELDİ"

"Darbe yapan askerleri görünce yine onları uyarmak, uyandırmak için kardeş kanı akmaması için o cesaretle iki elim havada üzerilerine doğru 'Durun yapmayın, silahlarınızı bırakın, hepimiz kardeşiz' diye bağırarak koşarak gidiyordum. Onları uyarmama rağmen onların bana vermiş olduğu sadece 1 adet kurşun, sol omzuma gelen, diğer elime de yine bir adet kurşun ya da şarapnel parçasıydı."

"BİR DE BAKTIM Kİ SOL KOLUM SARKIYOR"

O esnada kulağında, hayatında duymadığı yoğunlukta bir çınlama duyduğunu, bunun üzerine eğildiğini ve sol kolunun elektrik çarpmış gibi olduğunu dile getiren Civan, "Sağ elimi gördükten sonra sol tarafıma doğru toparlanmak istedim ama sol kolumu kaldırmak istediğim esnada sol kolumda bir ağırlık vardı. Bir de baktım ki sol kolum sarkıyor. Adeta bir deri, bir et parçası tutuyordu sol kolumu ve yaralı olan sağ elimle sol kolumu tutarak gelmiş olduğum yere, araçların arkasına koşarak gittim." diye konuştu.

"KOLUMU KAYBETTİM AMA VATANIMI KAYBETMEDİM"

Ameliyattan sonra uyandığında başucunda yeğeninin beklediğini, ona sorular sorduğunu söyleyen Civan, " 'Ne oldu, bitti mi?' diyordum. Yeğenim afallamıştı, 'ne bitti mi?' diyordu bana. Zannetti ki ben ameliyatımın bitip bitmediğini soruyorum. 'Hayır' dedim 'olaylar bitti mi, vatan selamette mi?' diye soruyordum. O da 'bitti dayı bitti' deyince 'elhamdülillah, elhamdülillah ben kolumu kaybettim ama vatanımı kaybetmedim elhamdülillah' diyordum."

"TİYATRO DİYENLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUZ"

"Ama bu olaya bugün tutup tiyatro, senaryo diyenleri de bizler Allah'a havale ediyoruz. Haklarımızı, o akıttığımız kanlarımızı helal etmiyoruz. Hiçbir kardeşimin de helal ettiğini zannetmiyorum." diyen Üzeyir Civan, şöyle konuştu:

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"YAZIKLAR OLSUN"

"Yazık ki bazı siyasiler de buna hala bir tiyatro, bir senaryo gibi bakıyor, utanmadan, arlanmadan, giden şu kollara, bacaklara, şehit olan insanlara bakmadan. Sadece 'yazıklar olsun' diyorum, siyasi çıkarları, siyasi emellerini bizim kanlarımıza bulaştırıyorlar, 'yazıklar olsun' diyorum, başka da bir şey diyemiyorum ama şunu herkes bilsin ki bizler hiçbir zaman bu akıttığımız kanlardan dolayı, bu giden kollardan, bacaklardan, canlardan dolayı pişman olmadık, olmayacağız. Yeter ki bayrağımız yere inmesin."