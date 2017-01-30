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15 Temmuz gazisi Mustafa amcadan referanduma destek

FETÖ'nün hain darbe girişimi gecesi yaralanan 60 yaşındaki Mustafa amca, referandumda 'evet' diyeceğini söyledi..

30.01.2017 - 09:06
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Darbe girişimini engellemek için Kazan'dan Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı önüne giden 70 yaşındaki Mustafa Zorova, 15 Temmuz gecesi yaralanmış, yaptığı açıklamalarıyla hafızalara kazınmıştı.

MUSTAFA AMCADAN REFERANDUMA DESTEK

Mustafa amca şimdi ise, TBMM'de kabul edilen Anayasa değişikliğine destek vereceğini açıkladı. Ak Parti Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan, referandum için çektiği videoda Mustafa amcaya seslendi. Mustafa amca ise milletvekilinin sorusunu şöyle yanıtladı:

15 temmuz gazisi Mustafa amcadan evet

"EVET'İN YANINDAYIM"

"Sayın milletvekilim mesajını aldım, Allah razı olsun. Evet-Hayır'da 'evet'in yanındayım. Reis-i Cumhurumuza çok selam söyle. Allah'a emanet olsun"

15 Temmuz gazisi Mustafa amcadan referanduma destek

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