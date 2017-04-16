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15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova oyunu sedyede kullandı

Ankara'da 15 Temmuz gecesi açılan ateşte yaralanan ve 9 aydır tedavi gören Mustafa Zorova, sandığa sedyeyle getirildi.

16.04.2017 - 14:24
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Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince evinden alınan Mustafa Zorova ve eşi Sevim Zorova, oy kullanacağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirildi. Diğer 15 Temmuz gazileri de eşlik ettiği Mustafa Zorova,  1022 numaralı sandıka oyunu kullandı. Zorova yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İNŞALLAH BİR DAHA O GÜNLERİ YAŞAMAYIZ"

"İnşallah bir daha o günleri yaşamayız. Allah devletimize milletimize o günleri bir daha göstermesin. Bizler gördük yaşadık, arkadaşlarımız gazi oldu. Kimimiz şehit oldu. İlk sıradan kurtulan ben ve Derya Ovacıklı var. Öte yanı 9 kişi şehit oldu. Hainler cezasını çeksin. Devletten hep idamını istedik, bir karar çıkaramadılar. 9 aydır yataktayım, vaziyetime bakın. Bunlara idam çıkarsalar da dünya bir rahata erse, gelecek neslimiz de rahata erse. Allah'tan bir gazi olarak dileğim bu. Bu oyumuz da vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova oyunu sedyede kullandı

15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova oyunu sedyede kullandı

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