15 Temmuz gazisi polis felç riskine rağmen Ankara'ya yürü

Mardin'de 15 Mart 2001'de görev yaparken katıldığı bir operasyonda yaralanarak gazi olan polis memuru Halil İbrahim Yılmaz, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında raporlu olmasına rağmen silah arkadaşlarının yardımına koştu.

10 KEZ AMELİYAT OLDU

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde cuntacıların açtığı ateş sonucu yaralanarak ikinci kez gazi olan Yılmaz, ardından organ nakli dahil 10 kez ameliyat edildi.

"YÜRÜYEMEZ" DEDİLER

Yılmaz, doktorların ameliyat sonrası felç kalma riski bulunduğunu söyleyip "yürüyemez" demelerine rağmen 10 gün önce 15 Temmuz şehitlerini anmak ve cuntacıları unutturmamak amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe geçti.

Bugün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine ulaşan Yılmaz, Kızılcahamam Tepesi'ne 4 Türk bayrağı dikti.

"ALLAH RIZASI, VATAN, MİLLET VE BAYRAK İÇİN.."

Gazi Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, "Bizler 15 Temmuz'da göreve giderken Allah rızası için vatanı, milleti ve bayrağı korumak için gittik. Şanlı Türk bayrağımız Türkiye'nin her köşesinde ebediyen dalgalansın istiyoruz." dedi.

Yılmaz, daha sonra Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Yıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gazi Yılmaz'a teşekkür etti.