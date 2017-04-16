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15 Temmuz gazisi Sabri Ünal oyunu kullandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da sokağa çıkan ve tankın altına yatarak gazi olan Sabri Ünal, Pendik'te oyunu kullandı.

16.04.2017 - 10:30
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Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için Pendik Kavakpınar İlköğretim Okulu'na ailesiyle birlikte gelen Ünal, 2330 numaralı sandıkta oy kullanma işlemini tamamladı.

"TERCİHİMİZİ KULLANDIK"

Oy verme işleminden sonra konuşan Ünal, 2013'ten itibaren Türk milletinin birçok darbe teşebbüsüyle yüzleştiğini belirtti. Bu teşebbüslerin sonuncusunun 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu hatırlatan Ünal, "Biz de bugün burada 15 Temmuz gazilerinden birisi olarak üstümüze düşen vazifeyi yerine getirdik. Tercihimizi kullandık, ümit ederim ki milletimiz de aynı şekilde tercihini kullanır." dedi.



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