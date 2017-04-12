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15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Kanlı darbe girişimine tiyatro iması yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmek bilmiyor.

12.04.2017 - 12:47
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişimini 'kontrollü darbe' olarak yorumladı.

CHP Lideri'nin bu sözlerine, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok kesimden tepki geldi.

15 TEMMUZ GAZİSİ: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Kanlı darbe girişimi sırasında Orhanlı gişelerinde darbecilerin açtığı ateş sonucu sol kolunu kaybeden Üzeyir Civan da Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getirdi.

15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğlu'na sert sözler VİDEO

15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğlu'na sert sözler

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