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15 Temmuz gazisinin bacağı kesilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara İl Kongresinde dün ziyaret ettiği 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz'den bahsetti.

Haber Merkezi | 18.02.2018 - 17:31..
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15 Temmuz gazisinin bacağı kesilecek

Dün, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz'ü evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette Gündüz ile yaşadığı diyaloğu anlattı.

15 Temmuz gazisinin bacağı kesilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 32 yaşındaki Gazi Gündüz'ün 46 kez ameliyat olduğunu, salı günü ise bacağının dizden altının kesileceğini belirterek şöyle konuştu:

46 OPERASYONA RAĞMEN BACAĞI KURTARILAMADI

"Dün akşam bir gazimizin evine gittim. Ve bu gazimiz 15 Temmuz Köprüsü'nde silahlı bir yaklaşımla bu alçaklar tarafından vurulmuş. 32 yaşında bir genç kardeşimiz, bir tane yavrusu var ve gerçekten çok da cefakar bir eşi var. İlginç olan şey şu: 46 kez ameliyat olmuş. Şimdi salı günü bacağının dizden altını kesecekler.

Düşündüm, düşündüm dediler ki başka çare yok. 2 Sabri tanıdım ben, birisi bu Sabri ayağı kesiliyor. Diğeri de kendini tankın altına atan Sabri. Onu da çok ameliyat ettiler. Onu yurtdışına gönderdik dil tahsili yapıyor.

"BÖYLE GENÇLERİMİZ OLDUKÇA..."

Dedi ki, 'Reisim kararı verdim ve salı günü 47. operasyona gireceğiz… Ne yapalım, bacağımızı kestireceğiz.' Böyle gençlerimiz olduktan sonra birileri diyor ki gençlik şöyle gençlik böyle. Bizim gençliğimiz böyle dimdik ayakta."

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