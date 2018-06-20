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15 Temmuz gazisinin kapısına mermi bırakıldı

Bingöl'de 15 Temmuz gazisi Mehmet Akif Özdemir'in ev kapısı işaretlendi ve kapısının önüne 2 mermi bırakıldı. Polis soruşturma başlattı.

İHA | 20.06.2018 - 20:43..
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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının(FETÖ/PDY) 15 Temmuz’da gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişimi gecesi İstanbul’da yaralanıp gazi olan Mehmet Akif Özdemir, tehdit edildi. Bingöl merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde evinin önüne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 2 mermi bırakılırken, kapısına çarpı atılarak işaretlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumu fark eden Özdemir polise bilgi verdi. Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mermi bırakıp, evi işaretleyen şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

15 Temmuz gazisinin kapısına mermi bırakıldı

"KİMSEDEN KORKUM YOK"

Evinin kapısına işaret yapılıp, iki mermi konulduğunu sabah fark ettiğini belirten gazi Özdemir, "İşaretleri fark edince polisi arayarak bilgi verdim. Benim kimseden bir korkum yok ama eşim ister istemez bu durumdan dolayı bir tedirginlik yaşadı. Bu işareti ve mermileri kim veya kimler neden yaptı bilmiyorum. Polis gelerek inceleme yaptı" dedi.

15 Temmuz gazisinin kapısına mermi bırakıldı

Kimseyle bir şahsi husumeti bulunmadığını dile getiren Özdemir, “Biz kendi halinde olan bir aileyiz. Ben hain darbe girişimi gecesi devletimiz ve milletimiz için o hainlere karşı bedenimi siper ettim. Böyle mermi koyarak ne yapmaya çalıştıklarını bilmiyorum. Bunu yapan veya yapanların kısa sürede yakalanacağına inanıyorum” diye konuştu.

15 Temmuz gazisinin kapısına mermi bırakıldı



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