15 Temmuz gecesi Almanya'da anlatılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar' projesi kapsamında Almanya'nın Berlin ve Köln kentlerinde programlar gerçekleştirilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında Almanya'da bir dizi program yapılacak.

ALMANYA'DA ANLATILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince 15 Temmuz gecesi yapılan hain darbe girişiminin ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın talimatıyla planlanan "İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında, bu kez Almanya'da program düzenlenecek.

Başkent Berlin ve Köln kentlerinde gerçekleştirilecek programlara Bakan Kılıç da katılacak.

15 TEMMUZ GECESİ ANLATILACAK

İsmail Hakkı Ürün moderatörlüğünde gerçekleşecek programlarda, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokağa çıkan, meydanlara inen, darbe girişimine karşı duruşları ile simge olan kahramanlar, o gece yaşadıklarını, duygularını, Köln ve Berlin'de vatandaşlarla paylaşacaklar.

KÖLN VE BERLİN'DE...

Programa göre, bugün Köln'deki Sartory Balo Salonu'nda ve 12 Mart Pazar günü Berlin'deki Büyükelçilik Balo Salonu'nda, Abdullah İrgin, Rukiye Dağ ve İsmet Doğan'ın katılımıyla etkinlikler düzenlenecek.