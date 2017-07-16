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15 Temmuz gecesi darp edilen müezzinin sela sevinci

Bundan bir yıl önce İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okurken sonra darp edilen müezzin bugün 10 defa sela okudu.

16.07.2017 - 03:53
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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okurken 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, darbenin birinci yılında 10 defa sela okuduğunu söyledi.

Kuzgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o gece kendisine yapılan saldırıyı hala unutamadığını ama Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere devletin tüm kademelerinin kendisine sahip çıktığını kaydetti.

İzmir'de sela okuyan müezzin darp edildi VİDEO

"KENDİMİ ÇOK GURURLU HİSSEDİYORUM"

Konak Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine katıldığını ve gördüğü kalabalık karşısında çok duygulandığını ifade eden Kuzgun, "Millet bir kez daha Cumhurbaşkanına ve Başbakanına sahip çıktı. Allah razı olsun. Kendimi çok gururlu hissediyorum." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi darp edilen müezzinin sela sevinci

"HUZURLU ŞEKİLDE DOYA DOYA SELA OKUDUM"

Geçtiğimiz yıl uğradığı saldırı nedeniyle okuyamadığı selanın içinde hep ukde kaldığını belirten Kuzgun, "Bugün huzurlu bir şekilde doya doya 10 kez sela verdik. Çok mutluyum. Milletimizden Allah razı olsun, her yıl milletin vatanına ve sancağına sahip çıkmasını bekliyorum." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'nin yine geçtiğimiz yıl gibi hainlere karşı tek yürek olduğunu vurgulayan Kuzgun, tüm dünyanın bu örnek birlik ve beraberliği bir kez daha gördüğünü ifade etti.

15 Temmuz gecesi darp edilen müezzinin sela sevinci

"ALLAH KAHHAR İSMİYLE KAHRU PERİŞAN EYLESİN"

FETÖ'cü hainlere tepki gösteren Kuzgun, "Cenabı Allah kahhar ismiyle kahru perişan eylesin, cenabı Allah bir daha devletimize milletimize sancağımıza ve bayrağımıza bir daha böyle acılar göstermesin." diye konuştu.

Kuzgun, milleti sokaklara çağırmak için sabaha kadar sela okuyabileceğini, kanının son damlasına kadar sela okumaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

İzmir'de sela okuyan müezzinin darbedilmesi davası haberi
15 Temmuz gecesi darp edilen müezzinin sela sevinci

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