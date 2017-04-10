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15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

Kanlı darbe girişimine 'kontrollü darbe' nitelemesi yapan Kılıçdaroğlu'nun havalimanından kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

10.04.2017 - 08:11
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kaçış görüntülerine ulaşıldı.

TANKLARDAN SONRA ÇIKTI

15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyerek büyük tepki çeken Kılıçdaroğlu'nun, darbe saatlerinde havalimanında birkaç metredeki cuntacı askerlerle karşılaşmamak için VIP'te beklediği, tanklar ayrıldıktan sonra da çıkış yaptığı görüntülerle ortaya çıktı.

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

DAKİKA DAKİKA NELER OLDU

Sabah gazetesinden Nazif Karaman ve Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; dakikası dakikasına o anların hikâyesi:

VIP SALONUNDA BEKLEDİ

23.17: Kemal Kılıçdaroğlu saat 23.17'de VIP salonuna giriyor ve önce dışarıda bekleyen aracına doğru yöneliyor. Fakat bu esnada VIP nizamiye girişi, darbecilere ait 2 tank tarafından kapatılmış durumda. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler salona dönüyor. Burada yaklaşık 12 dakika geçiren CHP Genel Başkanı, 2 tankın 23.23'te nizamiyeden ayrılması üzerine de 23.30'da VIP'ten çıkıyor.

CHP'Lİ BAŞKANIN EVİNE GİTTİ

23.30: Havalimanından ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre otel arayışında bulunduktan sonra Bakırköy Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine geçiyor ve sabaha kadar da orada kalıyor.

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

Nizamiye girişindeki darbeci tanklar, Kılıçdaroğlu'nun VIP'e girişinden 6 dakika sonra ayrılıyor. CHP lideri ve yanındakiler de bu güzergâhtan çıkış yapıyor.(Solda)

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

TANKLARIN KARŞISINA ÇIKAMADI

Görüntülere göre daha önce "Darbe olursa tankın önüne ilk ben dikilirim" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, nizamiyede bulunduğunu haber aldığı tankların karşısına geçmekten kaçınıyor.

Daha önce 15 Temmuz'da yaşadıklarına ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu uçaktan indiği anda darbeyi haber aldığını, arkadaşının havalimanından ayrılmasının uygun olmayacağını söylediğini belirtmişti.

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