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15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir FETÖ'cünün telefonundan çıkan 15 Temmuz gecesine ait çok önemli delilleri ABD'li yetkililere ilettiklerini ve sonucu beklediklerini söyledi.

AA | 20.07.2018 - 17:56..
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşının iadesine ilişkin Türk heyetinin geçen ay Amerika'ya gittiğini, yine geçen hafta da Ankara'ya Amerika'dan heyet geldiğini belirtti.

"TÜM TEZLERİMİZİ GÜÇLENDİREN BİR DELİLE ULAŞTIK"

Bir FETÖ üyesinin telefonundan, 15 Temmuz gecesine ait önemli bir delile ulaşıldığını belirten Gül şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın yetkilileriyle bir araya geldiler. Hem iadeler hem tutuklu vatandaşların durumuyla ilgili, yargı süreçleriyle ilgili karşılıklı görüşüldü. Temel gündemimiz FETÖ'nün iadesiydi. 15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz. Bu çalışmalar çerçevesinde FBI da okullarla ilgili yaptığı çalışmalar, soruşturmalar var. Bu Amerika'da devam ediyor. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Muhataplarımızla sürekli bilgi akışı içerisindeyiz. Bizler de her türlü bilgi hususunda iş birliğini sürdürüyoruz."

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