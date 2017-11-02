15 Temmuz darbe girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığında, o geceye ait güvenlik kamera görüntülerinin analiz edildiği bilirkişi raporu, mahkeme dosyasına girdi.

ŞEHİTLERİ DIŞARI ATTILAR

Raporda yer alan görüntülerde darbecilerin Genelkurmay binasına girmek isteyen vatandaşlara yönelik şiddeti gevenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bu görüntülerden en çarpıcısı, vurularak şehit edilen ya da yaralanan vatandaşların darbeci askerler tarafından karga tulumba dışarı atılmaları.

15 Temmuz gecesine ait kan donduran görüntüler VİDEO

İZLEYENLERİN KANINI DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Klasörlerde yer alan görüntülerden bazıları izleyenlerin kanını donduran cinsten. Nizamiye kapısını kırarak içeri giren kalabalığın üzerine ateş açılıyor. Vatandaşlar panik halinde sağa sola kaçıyor. Bazıları yere yatarak kendini korumaya çalışıyor. Bir süre sonra kan donduran görüntüler yaşanıyor. Önce 4 darbeci, vurulan bir vatandaşı karga tulumba kapının önüne koyuyor.