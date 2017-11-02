taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.995
USD
3,8066
EURO
4,4467
ALTIN
156,51
PETR
60,4000

15 Temmuz gecesine ait kan donduran görüntüler

15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı'nı ele geçiren hainlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

02.11.2017 - 19:11
  1. Haberler
  2. Video Haber
15 Temmuz gecesine ait kan donduran görüntüler

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığında, o geceye ait güvenlik kamera görüntülerinin analiz edildiği bilirkişi raporu, mahkeme dosyasına girdi.

ŞEHİTLERİ DIŞARI ATTILAR

Raporda yer alan görüntülerde darbecilerin Genelkurmay binasına girmek isteyen vatandaşlara yönelik şiddeti gevenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bu görüntülerden en çarpıcısı, vurularak şehit edilen ya da yaralanan vatandaşların darbeci askerler tarafından karga tulumba dışarı atılmaları.

15 Temmuz gecesine ait kan donduran görüntüler

15 Temmuz gecesine ait kan donduran görüntüler VİDEO

İZLEYENLERİN KANINI DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Klasörlerde yer alan görüntülerden bazıları izleyenlerin kanını donduran cinsten. Nizamiye kapısını kırarak içeri giren kalabalığın üzerine ateş açılıyor. Vatandaşlar panik halinde sağa sola kaçıyor. Bazıları yere yatarak kendini korumaya çalışıyor.  Bir süre sonra kan donduran görüntüler yaşanıyor. Önce 4 darbeci, vurulan bir vatandaşı karga tulumba kapının önüne koyuyor.

İlginizi Çekebilir
Cinayet senaryolu evlilik teklifi
İzmir'de genç adam evlilik teklifine cinayet süsü verdi.
Wingsuitle hedef vuran adam
İsviçre'de wingsuit uçuşu yapan Sven Ugau, dizilen 3 hedefi vurarak içinden geçti.
Yarım asırlık çürüyen Mercedes'i yeniden trafiğe çıkardı
Samsun'da, garajda çürümeye terk edilen otomobili 30 bin liraya ilk günkü haline getiren Ceyhun Ercan trafiğe çıkma hayalini gerçekleştirdi.
Kahraman Yüzbaşı Burak'ın vurulma anı
Yüzbaşı Burak Akın'ın, darbe girişimi sırasında darbecilere engel olmaya çalışırken bacaklarından vurulduğu an güvenlik kamerasına yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şemdinli'de 8 şehit

Şemdinli'de 8 şehit

544
İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto

İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto

161
Genelkurmay Başkanlığı'ndan Şemdinli açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı'ndan Şemdinli açıklaması

316
Yerli otomobil için ilk adım

Yerli otomobil için ilk adım

394
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur Kanunu değişmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur Kanunu değişmeli

272
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edip Uğur yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edip Uğur yorumu

113
İstanbul'un verdiği göç aldığı göçü geçti

İstanbul'un verdiği göç aldığı göçü geçti

162
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM