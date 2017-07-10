15 Temmuz kahramanı: O gece bizde korku yoktu

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin üzerinden 1 sene geçti. Direnişin kahramanlarından Yaşar Yaldız, hain gecede 5 tanka birden tek başına meydan okumuştu.

"O GECE HİÇBİR ŞEYDEN KORKMADIM"

O gece hiçbir şeyden korkmayarak vatanı savunduğunu belirten Yaldız, Başbakanlık yerleşkesinin bulunduğu Çankaya Köşkü önünde, üzerinde tam teçhizatlı darbeci askerlerin olduğu 5 zırhlı personel taşıyıcının önüne elinde Türk bayrağıyla dikilerek araçları engellemeye çalıştığı olay gecesi yaşadıklarını unutamıyor.

KÖPRÜYÜ GÖRÜNCE İÇİNE ATEŞ DÜŞTÜĞÜNÜ BELİRTTİ

Yaldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi ailesiyle evde oturduğunu, haberlerde Boğaziçi Köprüsü'nün (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) kapatıldığını görünce içine ateş düştüğünü belirtti.

"BAŞBAKAN YILDIRIM'IN AÇIKLAMASININ ARDINDAN ANKARA'YA DOĞRU YOLA ÇIKTIM"

Başbakan Binali Yıldırım'ın "Bu kalkışma hareketidir, vatansever vatandaşlarım bu hadsizlere, hainlere hadlerini bildirsin." açıklamasını duyunca ailesiyle vedalaşıp Kırıkkale'den aracıyla Ankara'ya doğru yola çıktığını anlatan Yaldız, aracını iki üç sokak aşağıda park edip yürüyerek Çankaya Köşkü'ne gittiğini dile getirdi.

"TEK BAŞIMAYDIM, DAHA SONRA KENDİMİ İZLEYİNCE DUYGULANIYORUM"

Giriş yollarının hainlerce kapatıldığını gördüğünü ifade eden Yaldız, şunları kaydetti:

"Köşkün protokol kapısına hızlı bir şekilde gittim. Açıklamayı duyan herkesin oraya geleceğini düşünmüştüm. Orada tek başıma kalacağımı düşünmemiştim. Sadece koruma polisleri vardı. Elimde Türk bayrağıyla saat 23.30 gibi bekliyordum. Çankaya Caddesi'nin altından gürültülü araç sesleri gelmeye başladı. Biraz yaklaşınca bunların tank olduğunu gördüm, sağıma soluma baktım, kimse yoktu. Köşkün protokol kapısına doğru geliyorlardı. Ben de onlara doğru yürüdüm. Tek başımaydım. Ne yaptığımı sonradan izleyince ben de bir anlam veremiyorum, duygulanıyorum."

"HAKLI DAVAMIZIN HAKLI MÜCADELESİNİ VERDİK"

Yaldız, "Haklı davamızın haklı mücadelesini verdik. Oradaki yalnız mücadelenin tek açıklaması, Allah bizimleydi, başka söze gerek yok. Yalnız olmamız bir şey ifade etmedi. Ölsek de vatanımızı koruyacaktık. Tankların ezeceği korkusu olmadan altına yattım. O gece zaten bizde korku yoktu. O geceyi yaşayan bütün insanlar aynı şeyi söylüyor. O gece Allah içimizden korkuyu almıştı, yerine iman ve vatan sevgisini vermişti." diye konuştu.

"KARARLI OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTEDİM"

Yolun çok geniş olduğunu anlatan Yaldız, "Tankla beni korkutmak için sağa sola manevra yapıyorlar, aracı üzerime sürüyorlardı. Onlara kararlı olduğumu ve geçit vermeyeceğimi göstermek için tankın altına yattım. Yol geniş olduğu için sağa sola gittim. Geçit vermeyecektim ama yalnız olduğum için geçtiler. Hainin birisi de tanktan inerek beni tankın altından kaldırdı. Ecdadımızdan gördüğümüz ve bildiğimiz gibi vatanımızı savunmaya çalıştık." dedi.

"15 TEMMUZ GECESİ TÜRK MİLLETİ BÜYÜK BİR MÜCADELE VERDİ"

Darbe girişiminin, Türkiye'nin birliğine, dirliğine ve kardeşliğine düzenlenen fitne fesatlık ve hainlik planı olduğunu belirten Yaldız, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin çok büyük bir mücadele verdiğini vurguladı.

Milletin hainleri püskürttüğünü dile getiren Yaldız, şu ifadeleri kullandı: "Çanakkale'de olduğu gibi bizi bölmek isteyenler, bu sefer de vekillerini gönderdiler, 40 yıldır içimizde büyüttükleri hainleri kullandılar. Bizi dinle, namazla, cemaatle, yani kutsal bildiğimiz değerlerle içimizden vurmaya çalışan bu hainleri gönderdiler. Allah'a şükürler olsun ki başımız dik, ülkemiz bağımsız, yöneticilerimiz o kadar cesur ki onların önderliğinde bu mücadeleyi verdik. 15 Temmuzlar, Çanakkaleler bitmeyecek çünkü bu millet, büyük bir millet."

"BUNLAR 1 DOLARA VATANINI SATMIŞTIR"

Yaldız, hainlerin mahkemelerde hesap verdiğini, devletin onlara bile adaletle yaklaştığını söyledi.

İdam cezasının getirilmesini isteyen Yaldız, "Bunların mahkemede inkar etmesi hiçbir şey ifade etmez. Onlar da biliyor bu hain kalkışmaya katıldıklarını ve yaptıklarını ama o kadar alçak, onursuz ve hainler ki bunu itiraf bile edemiyorlar." diye konuştu.

Dış güçlerin maşası FETÖ mensuplarının mahkemedeki ifadelerinde dalga geçercesine bir tavır içinde olduğunu kaydeden Yaldız, "Biz o geceyi yaşadık. Bizleri kimse kandıramaz. Kendi uçağımız, tankımız ve tüfeklerimizle bize ateş edenlerin mahkemelerdeki inkarları hiçbir şey ifade etmez. Bu hainler hem dünyalarını hem de ahiretlerini çok ufak menfaatleri için satmışlardır. '1 dolara satılacak vatanımız yok' diyorum. Bunlar 1 dolara vatanını satmıştır ancak bunlar kendilerini kandırırlar, kimseyi kandıramazlar." değerlendirmesinde bulundu.

"BU BİZİM KURTULUŞ BAYRAMIMIZ"

Herkesin 15 Temmuz'daki etkinliklere katılması gerektiğine işaret eden Yaldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Binlerce şehidimiz ile 15 Temmuz'daki şehitlerimiz ve gazilerimizin verdiği vatan mücadelesinin, bayram, birlik, beraberlik, uyanış, diriliş havasında kutlanması gerekiyor çünkü bu bizim kurtuluş bayramımızdır. 15 Temmuz ikinci Çanakkale'dir. Önemi bu bir yılda da görülmüştür. Bundan sonra da ne kadar önemli olduğunu herkes görecektir. Dünyaya örnek olmuş ve olacak bir mücadeledir, aynen Çanakkale'deki gibi."