taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8090
EURO
4,6982
ALTIN
161,92
PETR
64,5300

15 Temmuz mağdurlarına 184 milyon tazminat

İçişleri Bakanlığının faaliyet raporunda, 2017 yılında terör mağdurları için ödenen tazminatlar hakkında bilgi verildi.

AA | 03.03.2018 - 09:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber

b

İçişleri Bakanlığı 2017 yılı faaliyet raporunda, bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Faaliyet raaporunda verilen bilgilere göre, bakanlıkça 5233 sayılı "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun"un yürürlüğe girdiği 2004'ten bu yıl başına kadar oluşan zararların karşılanması amacıyla, 440 bin 485 başvuru yapıldı. Başvurulardan 239 bin 743'ü olumlu sonuçlanırken, 174 bin 526'sı reddedildi.

TERÖR MAĞDURLARI İÇİN TAZMİNAT ÖDEMESİ

Komisyonlarca bugüne kadar olumlu sonuçlandırılan başvurular için vatandaşlara ödenmek üzere talep edilen 4 milyar 257 milyon 373 bin 45 liradan, 4 milyar 109 milyon 625 bin 255 lirası ilgililere ödendi.

Ülke genelinde geçen yıl meydana gelen terör olayları nedeniyle zarar tespit komisyonlarına yapılan 10 bin 151 yeni başvurudan 6 bin 598'i sonuçlandırıldı. Ayrıca geçen yılın talepleri doğrultusunda ilave edilen ek ödenekle birlikte toplam 380 milyon lira ilgililere ödenmek üzere valiliklere gönderildi.

Bakanlık tarafından geçen yıl 2330 sayılı "Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında 160 talep dosyası incelendi. Bu dosyalar hakkında ilgililere 7 milyon 532 bin 973 lira tazminat ödenmesine karar verildi.

15 TEMMUZ MAĞDURLARINA 184 MİLYON ÖDEME YAPILDI

Ayrıca 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince düzenlenen darbe girişimi sırasında mağdur olan siviller ve görevlilerle ilgili olarak, aynı kanun kapsamında, dosyası bakanlığa intikal eden 182 sivil şehit, 2 bin 626 yaralı ve 100 malul için toplam 183 milyon 805 bin 112 lira tazminat ödendi.

Rapora göre Ağrı ile Iğdır'da İran sınırına yapılacak 144 kilometrelik "güvenlik duvarı"nın, 90 kilometrelik kısmının üretimi gerçekleştirildi, 61 kilometresinin de inşası tamamlandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da terör operasyonu
Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 4 büyük tüp, 200 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP ve piyasa değeri 6 milyon 529 bin lira olan esrar ele geçirildi.
Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 13 ildeki 15 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 1 ay yasaklandı
Hakkari Valiliği, terör örgütünün planlarının ve terör olaylarının bertaraf edilmesi amacıyla, 1 ay boyunca gösteri ve yürüş yasağı getirildiğini duyurdu.
Köpekten kaçarken 3 metre yükseklikten bahçeye düştü
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, köpeklerden kaçarken bir bahçeye düşen Duyan Akbay'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu öğrenildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruslar ABD'nin yeni nesil tankıyla dalga geçti

Ruslar ABD'nin yeni nesil tankıyla dalga geçti

33
Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

38
Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu açıklamaları

23
Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı

40
Antalya'da bir öğrenci kampüs bahçesinde ölü bulundu

Antalya'da bir öğrenci kampüs bahçesinde ölü bulundu

8
Yılmaz Vural: Teknik direktörlüğü bıraktım

Yılmaz Vural: Teknik direktörlüğü bıraktım

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM