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15 Temmuz öncesinde sanatçılardan mesaj var

Sanat dünyasının önde gelen isimleri birlik, beraberlik ve anma mesajları yayınladı.

12.07.2017 - 11:26
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15 Temmuz Destanı'nın anma günlerinde ünlüler çektikleri videolarla bu önemli gün ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

15 Temmuz öncesinde sanatçılardan mesaj var

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI

Aralarında Ahmet Selçuk İlkan, Altay, Berdan Mardini, Cengiz Kurtoğlu, Kutsi, Orhan Gencebay, Sami Özer, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Ümit Besen ve Muazzez Ersoy'un bulunduğu sanat dünyasının önde gelen isimleri mesajlarında 15 Temmuz gecesi yaşanan kahramanlık destanına değinirken, milletin sarsılmaz iradesi ile yazdığı başarı öyküsünü bir kez daha hatırlatarak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

15 Temmuz öncesinde sanatçılardan mesaj var

AHMET SELÇUK İLKAN: DÜNYAYA DEMOKRASİ DERSİ VERİLDİ

Meydanlarda nöbet tutan milletimizin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğine değinen usta sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın yanı sıra Muazzez Ersoy Çanakkale Zaferi'nin tarih kitaplarında kalmadığını, milletimizin ruhunda hala dipdiri olduğunu hatırlattı. Başarılı sanatçı Ümit Besen de mesajında şehitlerimizi saygıyla anarak, gazilerimize şükranlarını sundu.

15 Temmuz öncesinde sanatçılardan mesaj var

"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

Orhan Gencebay, Cengiz Kurtoğlu ve Kutsi "15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek vatanımızın milli birlik ve beraberliğine hiçbir gücün engel olamayacağını belirtti.

15 Temmuz öncesinde sanatçılardan mesaj var

"DARBECİLERE DARBE VURULDU"

Sevilen şarkıcı Serdar Ortaç ise mesajında 15 Temmuz'un bir daha yaşanmaması için milli birliğimizin devam etmesi gerektiğine değinirken, Altay da mesajında şehitlerimizi saygıyla anarak gazilerimize şükranlarını yolladı. Berdan Mardini "darbecilere darbe vuruldu!" derken, Serkan Kaya da "Bayrağımızı indirtmeyelim ezanımızı dindirtmeyelim." mesajı verdi. Diğer sanatçıların da bu mesajlara yenilerini eklemeleri bekleniyor.

VİDEOLARI İZLEMEK İÇİN EKRAN GÖRÜNTÜSÜNE TIKLAYIN:15 Temmuz öncesinde sanatçılardan mesaj var

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