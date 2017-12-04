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15 Temmuz parkında sona geliniyor

Akçakoca Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren ve vatandaşların sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri adına çalışmalarına devam ediyor.

İHA | 04.12.2017 - 14:29..
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  2. Projeler

İlçeye kazandırılan sosyal alanlar ile çocukların, gençlerin ve her yaştan insanın gün içinde keyifli vakit geçirebileceği projeler oluşturuluyor. 52 dönümlük alana inşa edilen, kale restoran, 750 kişilik amfi tiyatro, üç büyük çocuk parkı, macera parkı, bisiklet yolları, iki basketbol ve iki voleybol sahası çok sayıda pergola estetik geçiş köprüleri, yürüyüş yolları ve kafeteryalarıyla ilçenin marka değerini artıracak olan Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkında havuz montajı ve deneme çalışmaları gerçekleştirildi.

15 Temmuz parkında sona geliniyor

SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ve son rötuşların yapıldığını ifade etti.

Başkan Yemenici, Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı ile bölgenin en güzel aktivite alanlarından birisini Akçakoca’ya kazandıracaklarını vurguladı.

15 Temmuz parkında sona geliniyor

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