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15 Temmuz Saraybosna'da da anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da demokrasi nöbeti tutuldu.

AA | 16.07.2018 - 07:36..
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın sembollerinden ve "şehrin hafızası" olarak adlandırılan tarihi Vijecnica Kütüphanesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağına büründü.

15 Temmuz Saraybosna'da da anıldı

DEMOKRASİ NÖBETİ TUTTULAR

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve Avrupa Gücü (EUFOR) bünyesinde görev yapan Türk askerleri ile vatandaşların da katılımıyla demokrasi nöbeti tutuldu.

Bir saate yakın kentin simgelerinden Vijecnica Kütüphanesi önünde duran grup, kütüphanenin üzerine yansıtılan dev Türk bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

15 Temmuz Saraybosna'da da anıldı

'BU BİR DEMOKRASİ ZAFERİ'

Büyükelçi Koç, iki gün boyunca hain darbe girişiminin ikinci yılı kapsamında bir dizi anma programı düzenlediklerini anımsatarak, 15 Temmuz'dakine benzer darbe girişimlerinin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) öğrencisi Yusuf İşler de 15 Temmuz şehitlerini anmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, bir darbe girişiminin tüm ülkeye ne kadar zarar verebileceğinin, 15 Temmuz 2016'da görüldüğünü kaydetti.

İşler, 15 Temmuz'un Bosna Hersek'te de programlarla anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu günün demokrasi zaferi olduğunu vurguladı.

15 Temmuz Saraybosna'da da anıldı

Demokrasi nöbeti öncesinde ise bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in de mezarının bulunduğu Kovaçi Şehitlği ziyaret edildi. Burada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yaşamlarını kaybeden şehitler ve Bosna savaşı şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

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