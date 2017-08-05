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15 Temmuz şehidi Eker'in ailesinden mevlüt

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polisler ve ailelerine yönelik programda, şehit babasının, oğlu için yazdığı şiiri okuması duygulandırdı.

05.08.2017 - 00:19
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası, şehit oğullarının adını taşıyan ve şehit polisin görev yaptığı polis merkezinde dualar okuttu, polislere yemek verdi.

15 Temmuz şehidi Eker'in ailesinden mevlüt

Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi bahçesinde şehidin babası Nihat Eker ve annesi Güzel Eker, polis merkezinde görevli tüm polislere ve ailelerine yemek verdi. Yemekte şehitler için Yasin-i Şerif okundu. Hatim olunan Kur'an-ı Kerim'in duası yapıldı.

15 Temmuz şehidi Eker'in ailesinden mevlüt

Şehit ailesinin polisler için düzenlediği yemek davetine, Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, polis merkezindeki tüm ekipler ve eşleri, şehit ailesinin yakınları katıldı.

15 Temmuz şehidi Eker'in ailesinden mevlüt

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından polis merkezindeki tüm ekipler, şehit Eker'in anne ve babasının sıraya geçerek ellerini öptü.

15 Temmuz şehidi Eker'in ailesinden mevlüt

Şehidin babası Eker, tüm polislerin duacısı olduğunu belirterek, oğlu için yazdığı şiir okudu. Bu sırada polislerin duygulandığı gözlendi.

Görevli ekipler, ardından görev yerlerine döndü.

15 Temmuz şehidi Eker'in ailesinden mevlüt

15 Temmuz şehidi Eker'in ailesinden mevlüt

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