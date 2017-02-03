15 Temmuz şehidi için tören düzenlendi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düştüğü bildirilen ancak öncesinde durumu ile ilgili belirsizlik olduğu için cenazesi şehir mezarlığında toprağa verilen Kara Harp Okulu Bando Komutanlığında görevli Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş için resmi tören yapıldı.

Şehidin naaşı, tören öncesi Menteşe Şehir Yeni Mezarlığı'ndan alınarak Menteşe Kurşunlu Camisi'ne getirildi.

MENTEŞE ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLDİ

Şehidin babası Mehmet Fethi Çankaya, annesi Birsen Dağdaş, ablası Rüçhan Dağdaş ve yakınları, şehidin tabutu başında gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafını öpen anne Dağdaş, tabutun başından güçlükle ayrıldı.

Şehit Başçavuş Dağdaş'ın cenazesi, Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın kıldırdığı namazın ardından Menteşe Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

"YAVRUM BU MERTEBEYİ ÇOKTAN HAKETMİŞTİ"

Oğlu şehitlik mertebesine ulaştığı için mutlu olduğunu dile getiren anne Birsen Dağdaş, "Şükürler olsun canım yavrum hak ettiği mertebeye ulaştı. Ben Rabbime sığınmıştım. Benim yavrum bu mertebeyi çoktan haketmişti. Rabbim her şeyi aydınlattı. Çok memnunum. Çok mutluyum. Çocuğum kahramanlar gibi gitti. Benim çocuğum orada kahramanlar gibi savaştı. Benim yavrumu hainler bir kurşuna hedef ettiler. Vatan için millet için ben de hazırım diğer çocuklarım da hazırdır." dedi.

"BU HAİNLERİN ASILMASINI İSTİYORUM"

Darbe girişimini yapan terör örgütlerine bu süreçten sonra gerekenin yapılması isteyen Dağdaş, şunları kaydetti: "Bu hainlerin asılmasını istiyorum. Benim çocuğumu ve diğer şehitlerimizi kim vurduysa lütfen bunları assınlar. Artık bunlara fırsat vermesinler. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duyuruyorum. Ben bir anneyim, lütfen sesimi duysunlar. Ben 6 aydan beri ağlıyorum. Lütfen, rica ediyorum bunları assınlar, ben başka bir şey istemiyorum. Çocuğumun bir sürü hayalleri vardı. Çocuğumun hayalleri gitti ama şükürler olsun ki memleketi için ülkesi için vatanı için komutanını kurtarmak için şehit düştü."





"OĞLUM CENGAVER GİBİ ŞEHİT DÜŞTÜ"

Dağdaş, oğlunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sivil olarak sokağa çıktığına işaret ederek, "Benim çocuğum orada cengaver gibi şehit düşmüş. Şükürler olsun. Ben çocuğumla gurur duyuyorum. Her zaman da gurur duydum. Kurban olduğum Rabbim inşallah vatanıma, milletime yardım eder, inşallah ülkeme dirlik ve düzen gelir. Bıktık artık bunlardan. Yeter artık. Gencecik evlatlarımız gitti. Böyle hainleri assınlar artık." diye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde hayatını kaybettiği belirtilen Kara Harp Okulu Bando Komutanlığında görevli Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın şehit olduğunu duyurmuştu.