Şehit ikiz polislerin eşleri de polis oldu

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)'nde eğitimlerini tamamlayan şehitlerin eşleri, 764 polis adayı ile birlikte yemin ederek mezun olmanın gururunu yaşadı.

Mezun polis adaylarının yemin etmesinin ardından genç polisler kep atarak aileleri ile buluşup büyük sevinç yaşadı.

İKİZ ŞEHİTLERİN EŞLERİ DE POLİS OLDU

Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Merkezinde şehit düşen polislerin eşleri Kübra ve Emine Oruç da yakınlarıyla mezun olmanın gururunu yaşadı.

Programa katılan şehit Ahmet ve Mehmet Oruç’un babası Ali Oruç, çocuklarına yazdığı şiiri okuması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

"BEN EVLATLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Program sonrası duygularını açıklayan baba Ali Oruç, “Duygularım anlatılacak bir şey değil. Bunlarda benim bir evlatlarım. Bunların bugün mezuniyeti var. Bunları kutluyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Ben de bu duyguyu yaşadım. Ahmet’im, Mehmet’im ile. Cenabı Allah onlara şehitlik nasip etti. Sonsuz şükürler olsun. Allah’ıma hamdolsun. Ben evlatlarımla gurur duyuyorum. Gelinimde burada mezun oldu. Evladımın bıraktığı yerden devam ediyor. Onun da görevinde başarılar diliyorum.” diye konuştu.