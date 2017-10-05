15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi sürüyor

Şahin, Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği (UKSD) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açılan sergiyi ziyaret ederek, fotoğrafları inceledi.

Burada konuşan Şahin, vatanı uğruna şehit olan Cambaz'ın çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi ziyaret ederek vefa borcunu yerine getirdiğini söyledi.

Serginin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Şahin, "Merhum Mustafa Cambaz kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sergide şu duygulara kapıldım, vatanı için ölebilecek yürekli bir insanın, vatanını objektifine nasıl aşkla, şevkle ve iman dolu bir şekilde yansıttığını, yansıtabildiğini gördüm. Her bir fotoğrafın gerçekten hem etkileyen hem duygu derinliği çok yüksek hem de geleceğe yönelik mesaj içeren yönlerini gördük. Ben bütün İstanbullara, imkanı olup İstanbul'a gelen bütün vatandaşlarımıza, bu sergiyi gezmelerini tavsiye ediyorum. Bu ziyaretleriyle hem şehidimize bir vefa göstermiş hem de profesyonel sanat icrasını görmüş olacaklar, yani birkaç yönden kazançlı çıkacaklar." Vali Şahin, sergiyi gezdikten sonra hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

SERGİ HAKKINDA

Sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Çengelköy'de şehit olan fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Mustafa Cambaz'ın Türkiye'nin değişik bölgelerinde çektiği tarihi, estetik ve kültürel değer taşıyan eser ve mekanların fotoğraflarına yer verildi.

Sanat tarihi ve mimari eser fotoğrafçılığı alanında tanınan bir isim olan Cambaz, 2000'li yıllardan itibaren değişik mevsimlerde bütün Türkiye’yi il il gezerek ulu camileri belgeleyen on binlerce fotoğraf çekti.

7 EKİM'E KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Bu fotoğraf arşivini kendi adını taşıyan bir web sitesi açarak karşılıksız olarak ilgililerine sunan Mustafa Cambaz'ın yaklaşık bin kareden oluşan bir albümü ise "Türkiye Ulu Camileri" adıyla kitap olarak basıldı. Sergi, 7 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.